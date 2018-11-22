Готовила Рослякова к нападению: ФСБ разыскивает вербовщицу «керченского стрелка»

Симферополь, 22 ноября. Управление Федеральной службы безопасности России по Крыму опровергло распространенные СМИ сообщения о том, что в розыск якобы объявлена вербовщица «керченского стрелка» Владислава Рослякова.

Ранее ряд СМИ сообщил, что получил письмо от ФСБ, в котором говорилось о некой жительнице Москвы, которая якобы готовила Рослякова к атаке на колледж. К сообщению были приложены фотографии, кроме того, указывались и телефонные номера, по которым можно было предоставить информацию об указанной женщине.

Как выяснило Федеральное агентство новостей, один из телефонных номеров — это номер телефона доверия ФСБ по Крыму. Другой, по информации источника, — это личный номер одного из сотрудников Федеральной службы безопасности.

В настоящее время в управлении ФСБ по Крыму выясняют, кто стоит за фейком о вербовщице Рослякова, а также как телефон сотрудника ФСБ попал в отрытый доступ.

В ФСБ рекомендовали не открывать письма о вербовщице, которые в четверг были разосланы СМИ. Ведомство инициировало проверку по факту распространения недостоверной информации.

Напомним, 17 октября 18-летний Росляков устроил взрывы в здании колледжа, а также открыл огонь по студентам и преподавателям из помпового ружья. В результате нападения на учебное заведение погибли 20 человек.

Ружье молодой человек приобрел совершено законно, предварительно получив необходимую лицензию, отмечает Infox.ru.