Мужчина с ножом напал на персонал психиатрической больницы в Шотландии

Эр (Шотландия), 22 ноября. Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на психиатрическую клинику в шотландском городе Эр.

Инцидент произошел 22 ноября в 10.50. В результате нападения серьезно пострадала медсестра. Ее состояние оценивается как тяжелое.

В настоящий момент силовики оцепили автостоянку возле больницы. Для поиска злоумышленника задействован вертолет, а также кинологическая служба полиции, сообщают «Известия».

Как ранее сообщала «Газета.ru», 9 ноября неизвестный мужчина напал на больницу в Мельбурне. Он был вооружен ножом, однако его нейтрализовали выстрелом в грудь. Позже нападавший скончался в больнице.