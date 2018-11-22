Саудовская Аравия не намерена устраивать кризис на рынке нефти

Эр-Рияд, 22 ноября. Саудовская Аравия, которая уже спровоцировала падение стоимости нефти, заявила, что не собирается перенасыщать рынок. Об этом в четверг заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

«Саудовская Аравия удовлетворит спрос на нефть, не будет перенасыщать рынок поставками», — отметил он.

В то же время глава Минэнерго признал рост добычи углеводородов в королевстве. На данный момент производство нефти в королевстве превышает установленную отметку в 10,7 млн баррелей в день, пишет агентство Bloomberg.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп попросил власти Саудовской Аравии и других крупнейших экспортеров нарастить объем экспорта черного золота, чтобы возместить потери, связанные с уходом попавшего под санкции Ирана. В результате в ноябре стоимость нефти марки Brent опустилась до самых низких показателей, начиная с марта.