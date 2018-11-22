Белград рассмотрит силовой сценарий: Приштина пытается выдавить сербов с косовской территории

Европейский союз призывает Сербию и Косово прекратить провокации и нормализовать отношения, с таким заявлением выступила представитель европейской дипломатической службы Майя Косьянчич. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы призываем руководство двух стран незамедлительно прекратить провокации и сконцентрироваться на завершении процесса нормализации отношений без каких-либо дополнительных условий», — заявила Косьянчич.

Она подчеркнула, что обвинительная риторика с обеих сторон «подрывает прогресс, который был достигнут на переговорах».

Непогашенный конфликт

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что события, которые разворачиваются вокруг Косово, в очередной раз показывают, что этот конфликт является непогашенным. Действия руководства непризнанной республики ведут к дестабилизации обстановки в регионе и провоцируют Сербию на ответные шаги.

«Власти непризнанной республики фактически берут в заложники жителей сербских анклавов, оставляя их без продуктов питания. Таким давлением косовские власти хотят добиться признания независимости со стороны Белграда. Пошлины в 100% введены на товары из Сербии, а также из Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Пошлины носят акцентированный этнический принцип, направленный против сербов», — отметил аналитик.

По словам эксперта, фактически заблокировав поставки продуктов питания на север автономного края Косово и Метохия, населенный сербами, Приштина пытается выдавить сербов с косовской территории, чтобы не оставлять Белграду поводов для заявлений об ущемлении прав сербского меньшинства.

Избранный способ давления выглядит варварским, Приштина проявляет неуважение к правам человека и принципам гуманности вообще, подчеркнул аналитик. Такое поведение косовских властей обостряет противоречия между Белградом и Приштиной, а также дает повод опасаться возобновления горячей стадии конфликта. По мнению политолога, на данный момент «нельзя исключать самых негативных сценариев», вплоть до военного конфликта между сторонами.

«Важно подчеркнуть, что Россия выступает последовательным союзником Сербии в процессе косовского урегулирования. Россия не признает косовскую независимость и поддерживает стремление Белграда защитить сербское меньшинство, проживающее на территории Косово. Руководство Сербии проводит консультации с представителями России, информируя о ходе конфликта. МИД России уже заявил, что речь идет о начале Приштиной торговой войны в русле политики этнических чисток», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, Косово добивается признания своего статуса со стороны различных международных организаций. Для них важен каждый шаг, поэтому они болезненно реагируют на любые неудачи на этом фронте.

«Сборная Косово по футболу впервые выступает в официальных соревнованиях под эгидой УЕФА — это стало для Приштины большим прорывом. Но Генеральная ассамблея Интерпола, например, отказалась принять Косово в свою структуру. Это связано с противодействием Белграда и его союзников — в первую очередь в лице России и Китая. Москва и Белград считают, что власти Европейского союза должны проявить более строгий подход к такому решению косовских властей. Европейские страны, которые признают независимость Приштины, должны выступить посредниками в конфликте и заставить косовских лидеров вести себя более цивилизованно, не проявляя агрессивного национализма и ненависти к сербам», — заявил Евгений Валяев.

По словам эксперта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала Приштину отказаться от введенных «антисербских» пошлин — однако остается открытым вопрос о том, пойдут ли европейцы на большее давление на Приштину, если премьер-министр Косово Рамуш Харадинай не отменит пошлины.