Шельмование медиков вредит обществу: Онищенко заступился за главврача роддома, где погиб младенец

Суд, вняв требованию прокуратуры, согласился изменить меру пресечения главврачу калининградского роддома №4 Елене Белой, ранее арестованной по подозрению в превышении должностных полномочий из-за чего, по версии следствия, умер младенец. Белой заменили пребывание в СИЗО на домашний арест.

Врача обвинили в том, что она якобы распорядилась не вводить недоношенному ребенку жизненно необходимый препарат, вследствие чего тот скончался. Также женщину обвиняют в том, что она потребовала записать в истории родов, что младенец родился мертвым.

На самом деле в этой истории очень много нюансов и прямо противоположных мнений, а вина врача в смерти младенца вызывает большие сомнения, считают заступившиеся за Елену Белую коллеги-медики, в том числе глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

А тот факт, что непроверенная информация о якобы «виновности» врача была растиражирована СМИ, вообще не лезет ни в какие ворота и является фактором, серьезно раскачивающим общество, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор РАМН Геннадий Онищенко.

«Очень рад, что врача освободили из-под стражи, — отметил Онищенко. — Даже если исходить из позиции, что она в чем-то виновата, надо очень внимательно разбираться в этой ситуации. Человеческий организм настолько сложен, что не поддается стандартизации. И, как мы знаем, даже если врач делает все, что положено, больной иногда погибает — это, к сожалению, случается. Поэтому обсуждение такой сложной области человеческой деятельности, как медицина, мы не можем бездумно и прямолинейно вбрасывать в информационное пространство, сразу же находить виновных и заранее выносить приговор. Этого делать нельзя по очень простой причине: такое шельмование медиков вредит прежде всего обществу».

По словам Геннадия Онищенко, фактическое натравливание общества на медиков — крайне опасное явление: у людей исчезает вера в отечественную медицину, вера во врачей.

«Доверие больного к врачу — это очень важно, этот фактор играет самостоятельную роль в излечении от любого недуга. Если доверия нет, то самые эффективные и современные лекарства не дадут положительного эффекта», — считает первый зампред комитета Госдумы.

Этика журналистов

Кроме того, Онищенко поднял очень важный вопрос: по его мнению, необходимо составить кодекс этических правил для журналистов при освещении медицинских вопросов.

«Вопрос этики журналистского сообщества в данном случае тоже является системным, — отметил депутат. — Я еще понимаю эмоциональность материалов, когда речь идет, например, о маньяке. Но когда это касается медицинской деятельности, думаю, тут требуется принятие общегосударственных решений, регулирующих правила освещения этой проблематики в СМИ».

В связи с нападками в СМИ на врачей Онищенко припомнил историю 2003 года, которая известна как «дело трансплантологов», когда в операционную 20-й горбольницы ворвались люди в масках с автоматами.

Вот как называлась статья об этом деле в одном известном уважаемом издании:

«Дело «врачей-потрошителей». У еще живого москвича хирурги собирались вырезать почку для богатого пациента. Но в операционную ворвались муровцы».

«Да-да, ворвались, укладывали всех на пол, причем это делалось специально в сопровождении телекамер… Врачи, безусловно, не та категория граждан, задерживать которых нужно при помощи силовиков с автоматами, а операционная не то место, куда следует врываться с оружием. При этом все врачи в конечном итоге были оправданы, хотя их шельмовали, тоже заключали под стражу», — напомнил Онищенко.

Результатом таких акций и их тенденциозного освещения в СМИ становится утрата доверия граждан и к медикам, и к медицине вообще, повторил Геннадий Онищенко.

Собеседник ФАН рассказал, что за рубежом, в частности во Франции, были прецеденты, когда такие меры принимались на государственном уровне. Это делалось в ситуациях, когда из-за нападок СМИ общество практически теряло веру в медицину.

Геннадий Онищенко отметил, что среди врачей, конечно, встречаются разные люди. Но врачебная когорта - это люди с высокими моральными принципами, и профессионалов своего дела среди них неизмеримо больше. Этому способствует отбор еще на стадии принятия человеком решения стать врачом, подчеркнул парламентарий.

«Выработка этических норм освещения в СМИ работы медиков — это серьезная задача, на которую должны обратить внимание и политики, и духовные авторитеты. При этом я вовсе не имею в виду, что медикам изначально нужно выдавать индульгенцию. В случае профессиональных ошибок нужно возвращаться к проверенной практике профессионального разбора, коллегиальных решений и т. д. А само врачебное сообщество должно занимать в этих вопросах активную позицию», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против и. о. главврача роддома №4 Калининграда Елены Белой. По версии следствия, отказ Белой ввести недоношенному новорожденному необходимый препарат привел к смерти младенца.

Обвинение также считает, что, пытаясь уйти от ответственности, Белая потребовала от починенных записать, что ребенок родился мертвым. 16 ноября суд по ходатайству следствия арестовал женщину, но затем прокуратура сама обжаловала меру пресечения.

Как выяснили журналисты, ребенок у гражданки Узбекистана, которая не наблюдалась в женской консультации, родился на 23-й или 24-й неделе беременности с критическим весом в 700 граммов. Ранее у роженицы было два самопроизвольных выкидыша.

Что касается введения препарата, то выяснилось, что ребенок его получил, но до повторного введения, которое по протоколу должно было последовать через определенное время, он просто не дожил.

В связи с этой историей глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы врачей не наказывали тюремным заключением за профессиональные ошибки.