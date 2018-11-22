Семь человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Турции

Анкара, 22 ноября. Обстоятельства и причины крупного ДТП с участием рейсового автобуса в Турции выясняют сотрудники правоохранительных органов. ЧП произошло в провинции Малатья, в результате погибли семь человек, еще 15 пострадали.

Местная газета Hurriyet уточняет, что автобус по неизвестной пока причине перевернулся на трассе Даренде — Малатья. Все пострадавшие были доставлены в больницы. На месте ЧП работают полицейкие, выясняя, почему водитель утратил контроль над транспортным средством.

В минувшую субботу стало известно о крупной автокатастрофе в Косово, в результате которой погибли три человека, и пострадали посол Турции и несколько турецких дипломатов, напоминает «Газета.ру».



