Прошедшие в ДНР и ЛНР выборы не меняют обязательств сторон конфликта — Грызлов

Минск, 22 ноября. Прошедшие 11 ноября выборы в Донецкой народной республике и Луганской народной республике не меняют обязательств сторон конфликта, сообщил полпред России Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Грызлов отметил, что на встрече украинская сторона, как и ранее, уходила от обсуждения ряда важных вопросов под надуманными предлогами. По его словам, одним из таких предлогов стали прошедшие в республиках Донбасса выборы глав и депутатов.

«Отмечу, что выборы не меняют обязательств Донбасса и Киева, предусмотренных в минских соглашениях», — подчеркнул он.

Киевское руководство заявляло, что не признает выборы в ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что выборы в республиках никоим образом не идут вразрез с минскими договоренностями.

Ранее стало известно, что следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет 4 декабря в Минске.