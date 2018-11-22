«Любите на расстоянии»: отказ Ротару от концертов в РФ оскорбил поклонников

Москва, 22 ноября. Известная украинская певица София Ротару перестала появляться на больших концертных площадках в России, после чего многие поклонники артистки увидели в этом политический подтекст. Директор певицы Сергей Лавров попытался успокоить фанатов, сообщив, что Ротару отказывается от выступлений в России из-за проблем со здоровьем.

«В Россию чтобы прилететь, надо сначала приземлиться в Минске, потом уже отправиться в Москву. Ей тяжело», - сказал менеджер певицы.

Однако накануне на странице Софии Ротару в Instagram было опубликовано фото, на котором певица была изображена со своим музыкальным коллективом на фоне новогодней елки.

Многие поклонники обрадовались снимку, после чего начали засыпать Ротару пожеланиями и комплиментами. Фанаты интересовались планами певицы, отмечая, что ждут от нее новых песен и выступлений в России. Однако некоторые пользователи коснулись другой темы, передает «Утро.ру».

«Со слов Лаврова, Ротару категорически заявила, что в Россию ни ногой. Может, конечно, это слухи, но…», — пишет одна из пользвательниц.

«Она сказала, что в Россию теперь не ездит, любите на расстоянии», — добавила другая поклонница.

«Да это так, звезды и деньги в России зарабатывали, и на старости лет патриоты своей страны», — выражает негодование еще один пользователь.

Однако нашлись фанаты, которые встали на защиту любимой певицы. По их словам, Ротару не делала подобных заявлений, а подобные заявления являются обычными предположениями и домыслами.

«В каком месте вы нашли личные заявления от Софии Михайловны? Она никогда в жизни ничего подобного не говорила! Обмануты в данном случае вы прессой, но никак не Софией Михайловной!» — возмутился верный поклонник артистки.