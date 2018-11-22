«Смотрите на карту и молча завидуйте!»: Стариков ответил на «карельские амбиции» финских националистов

Финские националисты заявили, что Хельсинки должны потребовать возвращения карельских земель, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. Об этом на своей странице Twitter написал представитель партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки.

«На осенней конференции молодежного крыла партии было принято решение объявить, что Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий, включая Карелию, переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», — объявил Хаутамяки.

Finns Party Youth's @PS_Nuoret autumn conference has made the decision to proclaim that #Finland should officially demand the return of territories (including #karelia) ceded to #Russia at the end of #ww2, so as to return to 1939 borders. #turpo #venäjä #karjalatakaisin pic.twitter.com/dairZksO2N — Henri Hautamäki (@HenriHautamaki) November 17, 2018

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей известный публицист, общественный деятель Николай Стариков заявил, что «ожидать иного от националистов не приходится».

«Финские националисты требуют вернуть им территорию, которую они считают своей, японские националисты требуют вернуть Курилы. Перед нами прямые попытки переиграть, пересмотреть, заменить итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны», — отметил Стариков.

По его мнению, необходимо ясно и четко заявить, что «ничего и никому никогда Российская Федерация отдавать не собирается» — это будет единственная правильная позиция для российских властей в данной ситуации. Историк уверен — идти на поводу у националистов нельзя.

«Дело в том, что удовлетворив одних националистов, мы немедленно выстроим очередь из националистов других государств, которые, опираясь на свои аппетиты, еще что-нибудь потребуют от России», — отметил Стариков.

«Она же большая!» — считают националисты. Мол, от нее не убудет. И чтобы навсегда пресечь подобные поползновения, давайте просто заявим раз и навсегда: Российская Федерация — самое большое в мире государство. Смотрите на карту и молча завидуйте! Ни пяди российской территории вы не получите», — объявил писатель.

Отметим, так называемый «Карельский вопрос» по поводу принадлежности спорных территорий Карелии встал еще до Великой Отечественной войны, в 1920 году. Еще в 2000 году президент Владимир Путин объявил, что «территориальный вопрос [с Финляндией] для нас решен и закрыт окончательно», а в 2006 году глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что «территориальных споров Финляндии с Россией не существует», как и юридических оснований для компенсаций в пользу финских граждан.