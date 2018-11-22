Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

«Устаревший» iPhone X снова поступит в продажу

159
0 Оставить комментарий

«Устаревший» iPhone X снова поступит в продажу

Сакраменто, 22 ноября. Американская корпорация Apple планирует возобновить продажу юбилейных смартфонов iPhone X. Решение вернуть в магазины «десятку» было принято в связи с низкими продажами более новых iPhone Xs и Xr.

Отметим, что «устаревшая» модель появится не везде, а только в тех регионах, которые показали наибольшее падение продаж. Точно также Apple возобновила торговлю iPhone 6 после того, как производство данной модели было приостановлено.

Кроме того, «яблочники» намерены снизить цены на Xr в Японии, где самыми популярными смартфонами по-прежнему остаются iPhone 8 и 8 Plus, несмотря на выход более современных гаджетов.

Напомним, что iPhone X был представлен публике 12 сентября 2017 года вместе с iPhone 8 и iPhone 8 Plus. В продажу новинка поступила в период с 27 октября по 3 ноября.

 

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.