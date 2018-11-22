Сирия, 22 ноября. США развернули несколько наблюдательных постов вблизи сирийско-турецкой границы. Курды возобновили принудительную мобилизацию в Ракке. САА уничтожила оставшиеся от террористов боеприпасы недалеко от Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы недалеко от города Дейр-эз-Зор.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): задержала нескольких радикальных исламистов в северной части Алеппо.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: перекрыла одно из шоссе на юго-западе провинции Идлиб.

Международная коалиция: разворачивает наблюдательные посты у сирийско-турецкой границы.

Курды: похитили одного из мирных жителей в провинции Дейр-эз-Зор; возобновили принудительную мобилизацию мирных жителей в провинции Ракка; открыли тренировочный лагерь в городе Ас-Сур на севере Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Поддерживаемая Турцией «Сирийская свободная армия» (ССА) продолжает проводить операцию по выявлению радикальных исламистов, причастных к грабежам и похищениям мирных жителей в северной части Алеппо. Как передает в сети Twitter военный источник (mljbl), еще несколько джихадистов сдались так называемой полиции ССА. В то же время часть джихадистов бежала в провинцию Идлиб, где они, по мнению военных экспертов, присоединились к более радикальным исламистским формированиям

Между тем Соединенные Штаты приступили к развертыванию нескольких наблюдательных пунктов вблизи сирийско-турецкой границы. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, это позволит американским военным отслеживать передвижение курдских террористов. Представители Минобороны США заявляют о том, что Вашингтон готов передать Анкаре данные о любых террористических элементах, пытающихся проникнуть на территорию Турецкой Республики. Также Пентагон утверждает, что не намерен увеличивать военный контингент в данном районе. Военные эксперт уверены, что таким образом США пытаются избежать обострения отношений между Турцией и курдами и продолжить свободно действовать в подконтрольных «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) районах. Напомним, несмотря на то, что присутствие США в Сирии не было санкционировано законным правительством страны, в САР находятся сотни американских военнослужащих.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что инженерные подразделения сил САР провели работы по уничтожению бомб и боеприпасов, ранее принадлежавших террористам «Исламского государства»1 в городе Аш-Шула, расположенном недалеко от административного центра региона. Напомним, населенный пункт полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в сентябре прошлого года в ходе битвы за Дейр-эз-Зор. Напомним, во время столкновений с боевиками прикрытие правительственным войскам обеспечивали российские ВКС.

Между тем члены «Демократических сил Сирии» (SDF) похитили одного из мирных жителей в деревне Дарнаж в юго-восточной части провинции. Об этом сообщают военные источники AMN. Предполагается, что целью похищения является либо получение выкупа, либо принудительная мобилизация в ряды SDF. Напомним, в настоящее время курды испытают острую нехватку бойцов в Дейр-эз-Зоре, поскольку были вынуждены передислоцировать часть отрядов к сирийско-турецкой границе. Кроме того, стало известно о том, что в городе Ас-Сур был открыт новый тренировочный лагерь для подготовки солдат, о чем сообщает новостной портал Masar Press Agency. Местные активисты полагают, что в скором времени курды расширят насильственную вербовку с целью пополнения своих сил.

Провинция Идлиб

Появилась информация о том, что члены группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» перекрыли шоссе, пролегающее между населенным пунктом Аль-Анкави и районом горы Аз-Завия в юго-западной части провинции Идлиб. Новостной портал Al Manar News сообщает, что поводом к этому послужило появление в данном районе контрольно-пропускного пункта террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам». Предполагается, что силы протурецкого формирования опасаются нападений со стороны боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1***. Напомним, в регионе нередко происходят междоусобные столкновения в рядах вооруженной оппозиции. Известно, что лидеры каждой из противоборствующих бандгрупп стремятся расширить зоны своего влияния в провинции.

Провинция Ракка

Принудительная мобилизация мирного населения возобновилась и в Ракке. По сведениям агентства новостей Al Manar News, несколько молодых людей были арестованы и направлены на службу в ряды «Демократических сил Сирии» (SDF) в населенном пункте Айн-Исса в северной части провинции. Местные активисты убеждены, что это является частью подготовки к крупномасштабному наступлению вооруженных сил Турции. Напомним, турки не перестают обстреливать опорные пункты курдских отрядов в преддверии грядущих столкновений.

1 Организация запрещена на территории РФ.