«Они хотели, чтобы все сгорело»: Милонов назвал покушением на теракт действия поджигателей редакции ФАН

Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу Вадима Лифшица, подозреваемого в организации поджога офиса Федерального агентства новостей, инцидент произошел 9 октября этого года. В пятницу суд изберет меру пресечения в отношении предполагаемого заказчика этого преступления — Аркадия Орлова. Оба подозреваемых тесно связаны с маргинальными группами, которые можно смело назвать бандеровским подпольем, они активно действуют на территории Петербурга.

Члены таких группировок, как НТС/СОРМ/Блок-ФАКТ, агрессивно пропагандируют свою антироссийскую позицию, открыто выступают в поддержку националистического киевского режима, совершают нападения на активистов, сочувствующих народу Донбасса, а также поджигают офисы СМИ, критикующих политику действующего украинского руководства. Подробнее обо всех правонарушениях — в материале ФАН.

Удивительно другое: формулировка обвинений, которые выдвинуты в адрес Лифшица. Следствие классифицировало инцидент как хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ). Руководитель ФАН Евгений Зубарев считает, что действия предполагаемых преступников стоит классифицировать как терроризм.

«У нас есть вопросы по поводу формулировок мотивов нападавших. Мы уверены, что это не просто хулиганство, это политически мотивированный террористический акт», — уверен Зубарев.

С позицией руководства ФАН согласны в том числе и в Госдуме.

«Я считаю, что никакого хулиганства в их действиях нет, это практически покушение на теракт. Эти лившицы и прочие мерзавцы делали это не потому, что они какие-то хулиганы. Они намеренно пытались поджечь редакцию с людьми, которые имеют свою позицию, — позицию, которая отличается от их неолиберальной точки зрения.