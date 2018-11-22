МВД РФ предложило отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров

Москва, 22 ноября. МВД предлагает отменить госпошлину за выдачу государственных регистрационных знаков для транспортных средств из-за того, что эти функции перейдут к частным компаниям. Об этом заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, государственная пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков для автомобилей, а также на прицепы к ним, установленная в пунктах 36 и 39 статьи 333.33 Налогового кодекса подлежит исключению.

Волк подчеркнула, что информация о присвоенном регистрационном номере отображается в документах на автомобиль, за выдачу которых установлена государственная пошлина.

Как ранее сообщала «Газета.ru», в августе президент России Владимир Путин подписал закон, по которому для регистрации автомобилей не нужно посещать ГИБДД. При покупке нового автомобиля его можно будет зарегистрировать прямо в автосалоне.