Украина замерзает, денег нет и не будет, люди уезжают: эксперт объяснил, почему большинство жителей недовольно властью

Большинство жителей Украины недовольно действиями властей и считает, что чиновники в Киеве работают для своей личной выгоды. Почти 90% жителей высказало подобную точку зрения. Об этом стало известно из результатов опроса Института социальных технологий «Социополис».

«Подавляющее большинство опрошенных (86,9%) воспринимает нынешнюю центральную власть на Украине как людей, которые в первую очередь работают для своей личной выгоды и защищают собственные интересы», — пояснили в пресс-службе организации.

Лишь 4,8% опрошенных украинцев считает, что администрация президента Петра Порошенко служит народу и защищает его права.

При этом более половины респондентов (57%) основной проблемой в стране считает конфликт в Донбассе. На втором месте — коррупция в органах власти (31,1%), а на третьем-четвертом – высокие тарифы на коммунальные услуги и их рост (26 4%) и безработица (25,1%).

О том, почему результаты опроса на Украине являются довольно предсказуемыми, корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его мнению, ничего другого, кроме разочарования украинского народа и разрухи в стране, нельзя было ожидать, когда в Киеве пять лет назад произошел военный переворот.

«О том, что жители Украины будут недовольны властью, я писал еще до Майдана, развернувшегося в феврале 2014 года в Киеве. Негативный сценарий развития событий в стране был очевиден еще тогда. Украина, согласившись на такой вариант, поставила себя в заранее проигрышное положение, потому что она отдает все рычаги внутреннего управления, все свои возможности по собственному устройству в руки западных, прежде всего — американских, политических сил. Если в Киеве этого не понимали, то эти люди просто не соответствуют занимаемым должностям, поскольку разрушительные последствия для страны очевидны», — объяснил Владимир Брутер.

По мнению политолога, теоретически Украина могла бы стать независимой, отказавшись от жесткого протектората Вашингтона и коллег из Европейского союза, однако на практике для этого нет ни единого шанса.

«Если Украина станет хотя бы в минимальной степени субъектной страной, она станет выстраивать свою жизнь, отходя от того, что о ней думают в Америке. Однако Украина очень сильно зависит от западных денег, западной поддержки в «сдерживании России» и выбранного русофобского вектора. И это все делает ситуацию в стране деградирующей», — отметил эксперт.

Собеседник ФАН подчеркнул, что тяжелое социально-экономическое положение страны не изменится в одночасье и будет сохраняться еще очень долгое время.

«Украина замерзает, здесь нет и не будет денег, нет работы, люди уезжают. Примечательно, что это будет не только сегодня. Это будет и потом. Вопрос в том, как стабилизируется обстановка: молодежи будет мало, политика станет деградирующей — иными словами, страна, выбравшая такой вектор развития, уже не поднимется, — подметил Брутер, добавив, что решения Киева очень сильно навязаны извне. — Никто не заинтересован в восстановлении Украины. Киев этого, конечно же, сделать не может, поскольку у него просто нет для этого возможностей. Он зависим от того, что с ним может сделать Запад».

Политолог напомнил, что в 90-е годы СССР оказывал большую поддержку Киеву и способствовал тому, чтобы Украина стала прогрессивным суверенным государством. Однако все хорошее когда-нибудь кончается, и, выбрав жесткую антироссийскую линию, Киев поставил себя в зависимое положение от США.

«Для стабилизации ситуации нужно предпринимать определенные действия, однако Киев уже проиграл, доверившись западным советчикам. Он уже не сможет сделать что-то, чтобы создать Украину заново — государство разрушено. Власти могут держать страну исключительно в русофобском векторе. Такая Украина, существующая сейчас, враждебна по отношению к России», — заключил Владимир Брутер.

Всего было опрошено 2403 человека из 139 населенных пунктов Украины с 8 по 16 ноября 2018 года.