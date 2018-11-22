В финском парламенте остались довольны обсуждением вопроса помех GPS c РФ

Хельсинки, 22 ноября. Председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Матти Ванханен рассказал, что доволен докладом главы МИД страны Тимо Сойни о разрешении ситуации со сбоем в работе систем GPS.

«Я доволен озвученной информацией. Традиционно этот вопрос решался на дипломатическом уровне. Я считаю, что этого достаточно, нет смысла выносить это на более высокий политический уровень», — рассказал Ванханен в комментарии РИА Новости.

По словам Ванханена, Финляндия считает достаточным обсуждение ситуации с РФ по дипломатическим каналам. Глава комитета отметил, что если появятся новые данные, то они также будут рассматриваться на этом уровне.

Ванханен добавил, что Финляндия не собирается раскрывать, на чем основаны выводы о причастности РФ к сбоям, это информация является секретной. Глава комитета призвал страны не допускать подобных инцидентов в будущем.

Напомним, во время учений НАТО Trident Juncture был зафиксирован сбой в работе GPS. МИД Финляндии заявил, что источник помех находился на территории РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков, комментируя ситуацию, отметил, что в мире появилась тенденция обвинять Россию во всех происшествиях.