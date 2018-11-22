Главные новости 22 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 22 ноября.

Украинский политолог Вячеслав Ковтун назвал себя «европейцем», с гордостью продемонстрировав паспорт с «безвизом». «Украинец, ненавидящий родину»: Соловьев осадил «европейца» Ковтуна, похваставшегося безвизом.

Сигналы, поступающие из Украины, говорят о том, что страна неизбежно движется к коллапсу, который может вылиться в новый Майдан. Об этом рассказал руководитель крымского парламента Владимир Константинов. В Крыму заявили о сигналах из Украины о «новом Майдане».

Самолет сбил мужчину на взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту «Шереметьево». В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии погибшего Альберта Епримяна с места трагедии. ФАН публикует фото тела погибшего на ВПП в «Шереметьево» мужчины.

В России могут начать штрафовать за употребление одурманивающих лекарств за рулем. В частности, речь идет о димедроле и фенобарбитале. С таким предложением выступила Госавтоинспекция. Законопроект ведомство готовит вместе с Минздравом. ГИБДД хочет штрафовать водителей за «одурманивающие» лекарства.

Профильный комитет Верховной рады Украины принял к рассмотрению законопроект, предусматривающий полный запрет на свободную продажу частным лицам камуфляжной формы и так называемых «частичных атрибутов» ВСУ. Националисты останутся в одних трусах: почему на Украине хотят запретить продажу камуфляжной формы.

Известный российский телеведущий Вальдис Пельш в четверг был экстренно госпитализирован из-за аритмии. Телеведущий Пельш срочно госпитализирован в Москве.

Богдану Осипову обвиняют в том, что в 2014 году во время своей третьей беременности, она вывезла из Америки в Россию дочь без согласования с супругом, гражданином США. Нас сделали сиротами: дети россиянки, задержанной в США, просят о помощи Путина.

Борщевик назвали «чумой» и стихийным бедствием для России. СМИ Германии назвали борщевик «чумой» для России.

Вашингтон готов потратить на ремонтные работы около 50 миллионов долларов. «Варшава под аплодисменты встречает планы Вашингтона»: США собираются ремонтировать военные объекты в Польше.

Лидер Социалистической партии Украины и бывший советник главы украинского МВД Илья Кива рассказал о том, как президент страны Петр Порошенко пьянствовал с мэром Киева Виталием Кличко во время событий на Майдане осенью 2013 и зимой 2014 годов. Экс-советник Авакова вспомнил о пьянстве Порошенко во время Евромайдана.