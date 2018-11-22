Работа на развитие города: Беглов распределяет средства на строительство транспортной и социальной инфраструктуры

Отставание по срокам строительства на Фрунзенском радиусе («фиолетовая» ветка — станции «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары») составляет от трех до четырех месяцев, об этом рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы вынуждены констатировать, что ОАО «Метрострой» на данный момент не укладывается в производственную программу: на объекте работают всего 387 человек из необходимых 3 тыс. Отставание на объекте составляет от трех до четырех месяцев. Соответственно, к 20 декабря текущего года станции участка Фрунзенского радиуса не будут сданы ОАО «Метрострой»,— заявили в КРТИ изданию «Коммерсант».

При этом отмечается, что новые сроки открытия станций пока не сообщают ни в самом комитете, ни в «Метрострое».

Более того, в КРТИ рассказали, что компания не отработала аванс, который был выдан на строительство линии в августе, он составляет 1,8 миллиард рублей. Напомним, в 2018 году цена контракта на строительство участка Фрунзенского радиуса была увеличена на 8 миллиардов и теперь составляет 33,9 миллиарда рублей.

В КРТИ добавили, что за срыв сроков ввода станций метрополитена на ОАО «Метрострой» могут быть наложены штрафные санкции.

Упор на экономический аспект

Политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в связи с этим исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов подписал поправку ко второму чтению проекта закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

«Смотрите, Петербург берет под 10% на строительство метро, однако эти средства не осваиваются. Такая система крайне неэффективна, именно поэтому в поправках Беглова в бюджет на следующий год были сокращены до реально возможных к освоению объемы финансирования городского метро.

Беглов сейчас делает упор на экономический аспект: ему важно поднять экономику города, снизить расходы по обслуживанию государственного долга на 2,6 миллиарда рублей. Заработанные и сэкономленные средства будут направлены на финансирование ряда важных направлений для Санкт-Петербурга. Чем ниже зависимость субъектов от субсидий и субвенций от федерального центра, тем охотнее в столице выделяют деньги на масштабные проекты», — пояснил Иван Аркатов.

По словам политолога, высвобожденная часть финансов, согласно тем же поправкам в бюджет, пойдет на инфраструктуру и ее благоустройство, включая дорожное строительство. Таким образом денежные потоки останутся в сфере транспортной инфраструктуры, однако начнется наиболее эффективное распределение средств и ресурсов.