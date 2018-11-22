Названа дата следующего заседания контактной группы по Донбассу в Минске

Донецк, 22 ноября. Следующая встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в белорусской столице 4 декабря, сообщили в министерстве иностранных дел ДНР.

«Следующая встреча в Минске состоится 4 декабря», — говорится в сообщении МИД ДНР.

Ранее стало известно, что представлять Украину в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе будет Евгений Марчук. Указ о его назначении подписал украинский президент Петр Порошенко.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины идет уже на протяжении четырех лет. После государственного переворота в стране ЛНР и ДНР, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. После этого Киев начал вести против республик Донбасса военные действия. По последним данным, в результате конфликта на юго-востоке страны погибли более 10 тысяч человек.

Урегулировать ситуацию в Донбассе пытаются и на минской площадке. Уже было подписано несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами конфликта продолжаются до сих пор.