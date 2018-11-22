«Россия не становится буквой «Зю»: в Совфеде ответили на создание сети агентов для борьбы с «русской дезинформацией»

Британские спецслужбы активизировали крупнейшую агентурную сеть под легендой борьбы с «русской дезинформацией».

Как сообщил портал «Околокремля», на европейских интернет-ресурсах широко обсуждается информация хакерской группировки «Anonymous», которая еще в начале ноября опубликовала большой объем секретных документов о беспрецедентной по своим масштабам спецоперации британских спецслужб.

Судя по первой части материалов, по заданию и на деньги правительства Великобритании британскими спецслужбами по всей Европе создана разветвленная сеть нелегальных резидентур, состоящих из агентов влияния. Под предлогом борьбы с «русской дезинформацией» они должны выполнять задания Лондона по вмешательству во внутренние дела своих стран. Называется эта суперструктура «Integrity Initiative» — «Инициатива цельности» или «Инициатива честности».

В задачу секретных агентов — местных политиков, журналистов, военных и научных работников — входит поиск и обнародование новых «доказательств» вмешательства Москвы в европейские дела. Кроме того, агентура должна «кулуарно» влиять на руководство своих стран для противостояния «русской агрессии».

Цель этой многоуровневой организации прописана в официальной заявке на британский грант: «Возглавить процесс борьбы с русским воздействием. Развитие этого успеха зацементирует влияние Великобритании в Северной Америке и Европе после «Брекзита».

Как отмечает «Околокремля», резидентуры в «Integrity Initiative» обозначаются словом «кластеры», а все персональные данные держатся в строжайшем секрете.

Создание британской агентурной сети в Европе Федеральному агентству новостей прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По словам собеседника ФАН, это продолжение давления, о котором страны Запада давно предупреждали.

«У них же ничего не получается с Россией. Россия не становится буквой «Зю», не говорит: «Укажите, что нам делать, мы будем со всем согласны». Их усилия направлены на то, чтобы мы смирились и, как говорили их стратеги, делали только то, что нам говорят, а не то, что мы считаем нужным», — отметил сенатор.

По мнению политика, это сигнал Запада всему миру о несогласии с государственным суверенитетом России.

«Суверенитет России надо или ликвидировать, или в значительной степени пошатнуть. Только такой вариант их устроит», — полагает Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, западные страны во главе с США будут и дальше проводить подобные действия в отношении нашей страны.

«Но мне кажется, там идет очень большой просчет. Это так называемая «проблема старших лейтенантов», — рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. — Она рассчитана на военно-экономическое преимущество, что сегодня имеет Запад, для давления на нас без учета морально-психологических качеств, исторических особенностей, выражаясь современным языком, нашей исторической кредитной истории».

Это давление на Россию не увенчается успехом, подчеркнул российский сенатор.

«Да, они навредят нам, создадут большие трудности, но проиграют. Они разобьются о нашу действительность. И самое страшное, что они, видя, что ничего не получается, и отчаявшись, начнут готовиться к реальным боевым действиям. А это не нужно ни нам, ни им», — ответил на политику западных стран в отношении России Франц Клинцевич.

Говоря о военных мероприятиях оперативного и стратегического уровня, включая недавние учения стран НАТО в Норвегии, собеседник ФАН отметил, что любая военная организация должна быть готова к боевым действиям.

«Но быть готовым и приступить к реализации — это два разных момента. Потому что до сих пор есть четкое убеждение, что с Россией воевать в нынешних условиях нельзя», — сообщил сенатор.

Есть здесь и вторая сторона медали, полагает Клинцевич.

«Втянуть в гонку вооружений нас невозможно, а любая война будет для Запада проигрышной, потому что Россия обеспечила свой государственный суверенитет ядерным паритетом. Не считаться с этим нельзя, это понятно. Отсюда — множество подковерных инициатив и подобных действий», — рассказал политик.

Члена Совета Федерации РФ сделал акцент на попытках Запада разделить людей по социальному аспекту и обострить противоречия в нашей стране.

«Они прекрасно понимают, что в лоб, с пушкой под мышкой, Россию на колени не поставить. А разложить изнутри, включить пятую колонну, взорвать социальные проблемы, вызвать недовольство, межнациональный и межконфессиональный разброд — это то, чем они занимаются», — рассказал собеседник ФАН.

Для усиления системы психологических операций, которые сегодня проводятся в отношении России, Лондон как раз и разбудил этот «спящий» контингент в Европе, резюмировал Франц Клинцевич.