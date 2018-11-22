Netflix уладил дело с сатанистами, которым не понравился сериал про ведьму Сабрину

Лос-Анджелес, 22 ноября. Американский телеканал Netflix смог уладить миром конфликт с членами секты «Храм Сатаны», которые возмутились сериалом «Леденящие душу приключения Сабрины».

Поводом для недовольства сатанистов послужило появление в одном из эпизодов статуи почитаемого ими Бафомета. В итоге они договорились с телеканалом, что статуя останется в уже отснятом материале, но в титрах будет даны пояснения.

«Уникальные элементы статуи Бафомета упомянуты в титрах уже отснятых эпизодов. Остальные условия соглашения конфиденциальны», — говорится в заявлении «Храма».

Как сообщает «Газета.ру», сериал «Леденящие душу приключения Сабрины», который является ремейком оригинального ситкома девяностых «Сабрина — маленькая ведьма», вышел на Netflix потоком сервисе Netflix в конце октября.

Сериал основывается на комиксе от Archie Comics, который рассказывает о приключениях Сабрины Спеллман — шестнадцатилетней девушке, являющейся наполовину ведьмой.