Netflix уладил дело с сатанистами, которым не понравился сериал про ведьму Сабрину
Лос-Анджелес, 22 ноября. Американский телеканал Netflix смог уладить миром конфликт с членами секты «Храм Сатаны», которые возмутились сериалом «Леденящие душу приключения Сабрины».
Поводом для недовольства сатанистов послужило появление в одном из эпизодов статуи почитаемого ими Бафомета. В итоге они договорились с телеканалом, что статуя останется в уже отснятом материале, но в титрах будет даны пояснения.
«Уникальные элементы статуи Бафомета упомянуты в титрах уже отснятых эпизодов. Остальные условия соглашения конфиденциальны», — говорится в заявлении «Храма».
Как сообщает «Газета.ру», сериал «Леденящие душу приключения Сабрины», который является ремейком оригинального ситкома девяностых «Сабрина — маленькая ведьма», вышел на Netflix потоком сервисе Netflix в конце октября.
Сериал основывается на комиксе от Archie Comics, который рассказывает о приключениях Сабрины Спеллман — шестнадцатилетней девушке, являющейся наполовину ведьмой.