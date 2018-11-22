Забастовка бюджетников: число протестующих в Тунисе увеличилось до 700 тысяч

Тунис, 22 ноября. Более 700 тысяч граждан Туниса – госслужащих и бюджетников – вышли на акцию протеста с требованиями поднять уровень заработных плат в стране. Как пишет агентство Anadolu, это третья масштабная забастовка на территории североафриканского государства после 2011 года.

Тунисцы вышли на протесты после провала переговоров с правительством. Как пишут СМИ, несмотря на то, что в сегодняшней забастовке в основном принимают участие сотрудники государственного сектора, по стране ожидаются и акции протеста работников транспорта, нефтяной промышленности и почты.

По данным Anadolu, министерство образования Туниса 22 ноября отменило занятия в школах и институтах. В Главном профсоюзе Туниса тем временем назвали главную цель забастовки.

«Необходимо поднять зарплаты, чтобы увеличить покупательскую способность населения в свете роста цен и девальвации тунисского динара на 40%», — отметили в профсоюзе.

دخل قرابة 700 ألف موظف عمومي في #تونس في إضراب عام دعى إليه الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بزيادة أجورهم ويعد هذا الإضراب منذ ثورة يناير/ كانون ثاني 2011https://t.co/4iFmrxZzW0 pic.twitter.com/QEMugjTiQr — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 22, 2018

Напомним, о намерении организовать глобальную забастовку профсоюзы Туниса заявляли еще в сентябре. Основные претензии, которые предъявляются к властям страны, — это высокий уровень коррупции, отсутствие социальной защиты, безработица и рост преступности.

Пенсионеров Туниса, как ранее писало Федеральное агентство новостей, в августе возмутило заявление властей страны о том, что из государственных банков пропали средства, предназначавшиеся для пенсионных выплат.

Североафриканское государство, некогда славившееся своим развитым туристическим сектором, в последние годы испытывает серьезные проблемы — экономика страны теряет свои позиции, в то время как мигранты из других стран Черного континента продолжают массово прибывать в Тунис.

Еще одним следствием периода больших перемен, «арабской весны», стало то, что убежище в стране стали массово искать террористы.