Названа стоимость восстановления «Адмирала Кузнецова»

Москва, 22 ноября. Авианосец «Адмирал Кузнецов» получил 52 повреждения в результате происшествия с плавучим доком 30 октября, названа стоимость восстановления судна. Об этом сообщил руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Была создана комиссия для оценки ущерба «Адмирала Кузнецова». По данным комиссии, восстановление корабля будет стоить порядка 70 миллионов рублей, сообщил Рахманов.

«В рамках бюджета модернизации «Адмирала Кузнецова» это относится к категории незначительных повреждений», — сказал он.

Напомним, в октябре при проведении спуска «Адмирала Кузнецова» произошла внештатная ситуация — цистерны плавдока заполнились, и он ушел под воду. Упавший кран задел часть палубы крейсера.