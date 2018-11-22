Пушилин: Лидеры ЛНР и ДНР сделают все необходимое для мира в Донбассе

Донецк, 22 ноября. Руководители Луганской и Донецкой народных республик будут использовать все возможные политические инструменты для достижения устойчивого мира в Донбассе, однако готовы к любому развитию событий, об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Безусловно, мы все сделаем, чтобы мир на земле Донбасса все же наступил. Постараемся использовать все возможные политические инструменты, но опять же готовы к любому развитию событий», — заявил Пушилин.

По словам руководителя ДНР, сегодня наступает «новая веха» в жизни Донбасса, поэтому перед руководителями республик встает множество задач. Пушилин отметил, что сейчас активно идет процесс сближения ЛНР и ДНР как в политической, так и в экономической сферах.

Также глава ДНР подчеркнул, что самый важный вопрос для Донбасса заключается в развитии экономики и наполнении бюджета. По мнению Пушилина, республикам необходима полноценная модернизация предприятий с использованием имеющегося научного потенциала.

«Самый важный ресурс, который у нас остается – это, конечно же, люди. Это специалисты, которые с нами не уехали, или которые вернулись за последние годы, когда они почувствовали изменения к лучшему», — добавил глава республики.

Напомним, 11 ноября, в ДНР и ЛНР прошли выборы глав и депутатов. Пост главы ЛНР по итогам голосования занял Леонид Пасечник, который набрал 68,3% голосов. Главой ДНР жители Донбасса избрали Дениса Пушилина.