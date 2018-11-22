Если не первые, то уж точно не вторые: эксперт рассказал о превосходстве ВС РФ над армией США

Российские вооруженные силы заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира. Исследование опубликовано на портале Business Insider.

При составлении рейтинга военные аналитики учитывали более 50 различных показателей, среди которых было разнообразие имеющихся вооружений, мобилизационный ресурс, уровень развития военной промышленности, природные ресурсы и т. д. При этом преимущество получили страны, обладающие ядерным вооружением, и члены Североатлантического альянса.

Лидером рейтинга, как всегда, стали Соединенные Штаты. Численность их войск составила около двух миллионов человек. В армии почти шесть тысяч танков, более 13 тысяч военных самолетов, 415 военных судов. Оборонный бюджет достигает 647 миллиардов долларов.

Вторую строчку заняла армия России с численностью войск более 3,5 миллиона человек. По данным портала, ВС РФ насчитывают почти четыре тысячи военных самолетов, более 20 тысяч танков и 352 корабля. При этом военный бюджет составляет всего 47 миллиардов долларов.

Третьим стал Китай. В его Народно-освободительной армии служит чуть больше 2,5 миллиона человек. Количество военных самолетов чуть больше трех тысяч единиц. В распоряжении войск имеется более 7,5 тысяч танков и 714 военных судов. Военный бюджет страны составляет 151 миллиард долларов.

В десятку также вошли Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия. По словам российского военного аналитика, полковника в отставке Виктора Литовкина, «сравнивать мощь вооруженных сил по показателям на бумаге не очень правильно, а потому рейтинг составлен необъективно». По его словам, ВС РФ превосходят армию США по многим показателям.

«Это все теоретические изыскания и выкладки по выбранным параметрам. Но я вам скажу так: армия России занимает если не первое, то уж точно и не второе место. И это правда, потому что по некоторым параметрам мы превосходим американские вооруженные силы. Например, в высокоточном оружии, в системах радиоэлектронной борьбы, в гиперзвуковом оружии, которого у США просто нет. Ну и по системам противовоздушной, противоракетной обороны — это все у нас намного лучше, чем у американцев. Есть ядерный паритет», — говорит эксперт.

Собеседник ФАН отметил, что Россия проигрывает США только по количеству военных судов. В распоряжении Вашингтона имеется 11 авианосных ударных соединений, когда у военно-морского флота России ни одного. Однако «по всем остальным параметрам между армиями двух стран полный паритет».

«Поэтому вот такой рейтинг не отражает реального соотношения сил и не является объективным до конца. Армия оценивается на поле боя, а не по количеству танков и самолетов. Да, у США мощная армия, но смотрите, с кем она воевала — это страны, которые не могли ответить: Ирак, Ливия, Югославия, Афганистан, опять же залезли в Сирию. Но это не серьезные армии, хвастаться победой над ними для США как-то жалко. Даже Вьетнам, с которым они воевали, не смогли одолеть. Ну не получается у них это», — заключил военный аналитик.

В десятку сильнейших армий мира также вошли Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.