«Не подумали о последствиях»: в МГУ напомнили немцам о бедствии с борщевиком в Германии

Борщевик, ранее распространенный только на землях Кавказа, теперь распространился на всю среднюю полосу России и стал настоящим стихийным бедствием, заняв территорию площадью более 1 млн га, рассказала немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

На кафедре высших растений биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова подтвердили, что существует угроза повсеместного распространения борщевика в России, в первую очередь в центральных регионах, и заодно напомнили немцам о бедствии с этим растением в самой Германии.

Заведующий кафедрой, доктор биологических наук Дмитрий Соколов в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что аналогичного сценария стоит опасаться и жителям Европы — речь в том числе идет и о самой Германии, где журналисты озаботились распространением в России борщевика Сосновского.

«Борщевик Монтегацци, который обладает теми же неприятными свойствами, что и наш борщевик Сосновского, — это растение очень крупное, заметное, трудно пройти мимо него, — рассказал Соколов. — И садоводы Западной Европы стали это растение выращивать, не подумав о последствиях. В итоге оно уже и в естественной зоне, и в парковой зоне распространилось, так что это проблема сложная».

В Западной Европе эту разновидность борщевика начали выращивать еще в XVIII–XIX веках независимо от нас, добавил ученый. По его словам, это растение распространено в Германии, Чехии, Дании, Швеции, Норвегии.

Оба вида борщевика являются ядовитым растением, которое способно вызывать сыпь, ожоги на коже и даже раковые опухоли. Из-за опасности контакта с побегами с ним крайне сложно бороться. При этом Соколов отметил, что ни в России, ни в Европе пока нет универсального средства для контроля за ситуацией.

«Он уже бесконтрольно распространяется. Если даже одно семя прорастет, хотя бы одно выживет, то оно уже на этом месте даст плоды. Это процесс медленный, но он планомерный», — отметил биолог.

Представитель МГУ подчеркнул, что решения этой проблемы пока нет.

«Как ботаник, я могу сказать, что довольно надежным способом является выкапывание каждого отдельного растения. Но поскольку их сотни тысяч, это довольно-таки сложно. И раз мы не можем искоренить борщевик, важно хотя бы не допустить его распространения там, где он есть», — рассказал ученый.

Хороший способ — механическое срезание побегов борщевика, но именно в том месяце, когда у него происходит цветение и начинают завязываться плоды, обычно это май-июнь, пояснил собеседник ФАН.

Дмитрий Соколов посоветовал гражданам России запомнить, как выглядит борщевик, и избегать контакта с ним. При обнаружении первых растений на новой территории их следует по возможности удалить механическим способом.