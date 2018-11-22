Обзор деятельности «Национального фонда демократии» (NED)

Название:

«Национальный фонд демократии» (иногда переводится как «Национальный фонд в поддержку демократии», National Endowment for Democracy).

Дата и инициатива основания:

Основан в 1983 году Конгрессом США для становления и развития демократии и свободы во всём мире.

Подчинение:

Финансируется Конгрессом США в рамках выделения грантов Агентству США по международному развитию USAID. Бессменный президент с момента основания – Карл Гершман. В совет директоров Фонда входили и входят влиятельные фигуры американского истеблишмента – бывшие министры обороны, командующие войсками НАТО, руководители спецслужб, а также Збигнев Бжезинский. При этом Фонд называет себя «неправительственной» организацией.

Декларируемые цели:

- Поощрять свободные и демократические институты во всем мире через частные инициативы, в том числе через деятельность, способствующую становлению индивидуальных прав и свобод, имеющих важное значение для функционирования демократических институтов;

- Способствовать налаживанию обмена между частным сектором США (в особенности — двумя основными американскими политическими партиями, профсоюзами и бизнесом) и демократическими группами за рубежом;

- Способствовать неправительственному участию США (особенно — двух основных американских политических партий, профсоюзов, деловых кругов и иных частных групп) в программах обучения демократии и создания демократических институтов за рубежом;

- Укреплять демократические избирательные процессы за рубежом своевременным сотрудничеством с местными демократическими силами;

- Содействовать участию двух главных американских политических партий, профсоюзов, деловых кругов и других частных групп США в развитии сотрудничества с теми, кто за рубежом привержен культурным ценностям и институтам и формированию демократического плюрализма;

- Поощрять создание и развитие демократии, отвечающей как интересам Соединенных Штатов, так и конкретным требованиям иностранных демократических групп, получающих помощь по программам, финансируемым Фондом.

Сотрудничество в США:

- Международный республиканский институт;

- Национальный демократический институт международных дел;

- Фонд Карнеги;

- Всемирное движение за демократию;

- Центр международной помощи медиа;

- Международный форум демократических исследований.

- Transparency International.

Сотрудничество в России:

- Московская Хельсинская группа Людмилы Алексеевой;

- Движение «За права человека» Льва Пономарёва;

- Алексей Навальный и его команда;

- Ассоциация правозащитных организаций «Агора»;

- Левада-центр;

- Ассоциация «Голос»,

а также ещё несколько десятков российских организаций.

В 2013 году NED спонсировал 85 российских неправительственных организаций, в 2014 – 96.

Подрывная деятельность:

Спонсирование диффамационной кампании по дискредитации представителей российского бизнеса и государственного аппарата под маской «борьбы с коррупцией»;

Финансовая поддержка продвижения ЛГБТ-ценностей;

Организация государственных переворотов антироссийской направленности, в частности – Евромайдана, а также Югославии, Грузии и «Арабской весны»;

Спонсирование чеченского сепаратизма и исламского радикализма;

Оплата уличного «активизма» и акций протеста;

Создание информационной сети оппозиционных СМИ, транслирующих антироссийскую и проамериканскую точку зрения на актуальные проблемы;

Выдача стипендий на обучение в США наиболее перспективным «революционерам».

Деятельность NED в России и других странах была настолько активной и агрессивной, что по этой очевидной причине организаций стала первой в списке запрещённых Министерством юстиции. С 29 июля 2015 года её деятельность на территории РФ признана нежелательной.