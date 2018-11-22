Адвокат Зубкова прокомментировал планы МОК лишить бобслеиста золота ОИ в Сочи

Москва, 22 ноября. Адвокат российского бобслеиста Александра Зубкова Артем Пацев прокомментировал намерения Международного олимпийского комитета (МОК) потребовать от спортсмена вернуть золотые медали сочинской Олимпиады.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей юрист напомнил о том, что Мосгорсуд сегодня удовлетворил жалобу Зубкова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), лишившего атлета золота ОИ-2014. Согласно постановлению Мосгорсуда, Зубков был снова признан чемпионом Сочи. При этом Пацев подчеркнул, что этот вердикт распространяется только на территорию России.

«Суд принял решение не о том, чтобы не исполнять решение CAS. Отказано в признании на территории России решения CAS в той части, в которой Зубков был признан нарушителем антидопинговых правил», — сказал он.

Вопрос о возврате медали, по его словам, требует принудительного исполнения.

«Суд в этой части прекратил производство по делу, потому что для этого нужно формальное обращение в российский суд стороны взыскателя, то есть МОК. Тогда возможно будет в принципе рассматривать какие-то возражения, если они будут. Может быть, Зубков решит, что он добровольно отдаст медаль, и все», — пояснил адвокат.

Пацев подчеркнул, что на территории России бобслеист теперь не считается нарушителем антидопинговых правил в Сочи.

«Медаль потребовать может только МОК и только в российском суде. Представители МОК в суде заявили и письменно, и устно, что они не обращались за принудительным исполнением в части возврата медали и не знают, когда последует обращение», — добавил он.

Таким образом, как отметил адвокат, «Зубков может находиться где угодно и когда угодно».

«Исполняться это решение должно в России, потому что он является гражданином России и медаль физически находится в России», — заключил он.

Ранее сам Зубков в ответ на просьбу корреспондента ФАН прокомментировать, собирается ли он выполнять решение МОК о возврате золотых медалей, попросил обращаться к его адвокату.