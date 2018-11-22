Участники G20 примут декларацию по итогам саммита в Аргентине

Москва, 22 ноября. Участники саммита «Большой двадцатки» (G20) намерены принять декларацию по итогам встречи. Об этом в четверг заявила представитель президента России в G20 Светлана Лукаш на встрече с журналистами.

«Декларация будет, гарантирую. Мы оцениваем, что итоговый документ будет обязательно. Здесь вопрос, насколько он будет амбициозен», — отметила она.

Напомним, что саммит G20 будет проходить в Буэнос-Айресе 30 ноября по 1 декабря. В нем примут участие лидеры России, Германии, Великобритании, Франции, США, Японии, Китая, Турции, Канады и ряда других стран.

Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться на полях саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Кроме того, не исключено, что российский лидер проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Отметим, что в ходе саммита также может состояться встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Аль Саудом. Отношения между двумя странами обострились после того, как саудовский журналист был убит в Стамбуле, передает «Газета.ру».