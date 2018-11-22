Фигуранты дела об изнасиловании дознавателя не смогут вернуться на службу в полицию

Уфа, 22 ноября. Бывшие полицейские, которых подозревают в изнасиловании коллеги-дознавателя в Уфе, не смогут вернуться на службу даже в случае, если их невиновность будет доказана в суде. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в МВД Республики Башкортостан.

Инцидент произошел 30 октября. Как сообщали СМИ, трое высокопоставленных полицейских устроили застолье в отделении УВД и вызвали подчиненную к себе в кабинет. По данным следствия, они изнасиловали свою 23-летнюю коллегу. После того, как потерпевшая подала заявление в следственные органы, все трое подозреваемых были уволены из органов внутренних дел.

Как сообщил источник в МВД республики, даже если суд признает экс-сотрудников полиции невиновными в изнасиловании, восстановиться на службе они не смогут. Их уволили в том числе за распитие алкогольных напитков на рабочем месте. Как утверждают в полиции, этот факт подозреваемые не отрицают.

Адвокат двоих подозреваемых — Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева — Аслям Халиков в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что вопрос о возможном восстановлении его подзащитных на службе подниматься в рамках уголовного дела не будет — данный аспект находится в плоскости трудового права.

Сейчас все трое подозреваемых находятся под арестом.