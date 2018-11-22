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«Я — самая лучшая его женщина»: экс-жена Алибасова шокирована новым браком продюсера

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«Я — самая лучшая его женщина»: экс-жена Алибасова шокирована новым браком продюсера

Москва, 22 ноября. Бывшая жена Бари Алибасова актриса и певица Лилиана-Виктория Максимова призналась, что ее шокировала новость о брачном союзе продюсера с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, свои отношения с Максимовой Алибасов зарегистристрировал в 2013 году. Тогда многих поразила разница в их возрасте: Лилиана-Виктория на 40 лет младше продюсера «На-На». Однако новая супруга Алибасова старше его. Месяц назад Федосеева-Шукшина отпраздновала 80-й юбилей, а композитору исполнился 71 год.

Комментируя уже седьмой по счету брак Алибасова, Максимова заявила, что пребывает в «легком шоке».

«Я — самая лучшая его женщина. Может, нескромно звучит, но… Я в легком шоке», — сказала она в интервью газете KP. RU.

Автор: Ярослава Замысловатова
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