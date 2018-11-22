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Путин в Анапе научил курсанта произносить слово «обеспечение»

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Путин в Анапе научил курсанта произносить слово «обеспечение»

Краснодар, 22 ноября. Президент России Владимир Путин поправил курсанта военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе, который неправильно поставил ударение в слове «обеспечение».

Глава государства вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу осмотрели военный технопарк. Курсанты показали российскому лидеру электронную версию толкового словаря Даля, открыв на странице со словом «обеспечение». Путина и Шойгу привлекло внимание это слово, и они повторили его.

Позже курсант во время общения с президентом ошибся в слове «обеспечение», поставив неверно ударение.

«У Даля написано — обеспе'чение», — с улыбкой сказал российский лидер курсанту.

Автор: Дарья Смолина
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