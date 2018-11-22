«Герои» люфтваффе» и «Правда о Бандере»: полки книжных магазинов Киева заполнил нацистский треш

По меркам сегодняшней Украины, Киев, безусловно, является «книжной столицей». Здесь есть и книжные магазины вполне советского типа, и книжные развалы, и давно забытые россиянами книжные лотки возле станций метро. Во многих из этих мест представлен весьма специфический выбор книг, ярко характеризующий «постмайданное» мышление украинских писателей и части граждан страны. Корреспондент Федерального агентства новостей походил по книжным магазинам Киева, сфотографировав и пролистав самые любопытные издания.

Работники украинских книжных магазинов с тревогой констатируют — местный книжный рынок стремительно деградирует и сжимается под влиянием жесткого экономического кризиса, охватившего страну в последние годы. Тем не менее в центре украинской столицы все еще несложно найти книжный магазин, лавку или лоток, хотя количество таких точек медленно, но неуклонно сокращается — вместе с обнищанием населения неизбежно падает и спрос.

На самых видных местах в местных «книгарнях», как правило, лежат детские книги, последние книжные новинки с Запада (о которых мы поговорим отдельно), а также — в изобилии — украинская националистическая и псевдоисторическая литература. Российская литература в магазинах тоже представлена, но найти ее намного сложнее. Как правило, полки с книгами издательств из РФ обнаруживаются где-то в дальних залах, да и выбор русскоязычных изданий весьма узок.

Так, в Киеве невозможно найти свежие книги популярных российских писателей, вроде Алексея Иванова, Людмилы Петрушевской или Людмилы Улицкой. И уж тем более — Захара Прилепина (из-за своей активности в Донбассе он считается на Украине «ярым сепаратистом», внесен в базу «Миротворца», а ввоз его книг строго запрещен). Большая часть книг на русском — либо издания для детей, либо качественные переводы западных авторов (поскольку местные переводчики, по признанию продавцов и издателей, работают порой из рук вон плохо). Нельзя купить в Киеве и книги по истории России — как древней, так и современной.

Зато на киевских книжных полках можно встретить массу изданий, поражающих воображение одними своими названиями. А уж если открыть такую книжку и начать бегло ее просматривать, то волосы на голове тут же встают дыбом, а по спине бегут мурашки. Причин для такой реакции много — это и бессовестное восхваление национализма и нацизма, и жуткое передергивание исторических фактов, и многое другое. В этом плане книжные магазины Киева четко отражают ту моральную деградацию, которой подверглось в последние годы украинское общество.

Среди таких странных изданий — книжки вроде «Гибридная война России против Украины после «революции гидности». Или «Летопись очевидцев: девять месяцев украинского сопротивления». А также толстая книжка некого британского генерала Ричарда Ширреффа «Война с Россией». Тут же продается книжка нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».

Встречаются на книжных полках и интересные исторические фальсификаты — например, нарядная «историческая» книга под названием «Краина Моксель, або Московия» «историка» Владимира Билинского. По впечатлениям корреспондента ФАН, она представляет собой псевдоисторическое исследование, в котором автор пытается доказать, что Украина «всегда» стремилась к независимости от России, «процветала» в периоды отдаления от Москвы, а в последние столетия откровенно «страдала» под гнетом «москалей». Чтобы придать повествованию хоть какую-то логику, автору пришлось изрядно эту историю «порезать».

Отдельная песня — это издания, воспевающие «подвиги» различных украинских коллаборационистов и карателей. Например, сборник повестей и рассказов «Лесные хлопцы. Проза про УПА»1, в котором рассказывается о «доблестных подвигах» бойцов Украинской повстанческой армии, в ходе Второй Мировой активно сотрудничавших с фашистами (отметим, в настоящее время организация последователей ОУН-УПА1 запрещена в России). Рядом на полке можно увидеть книжицу «Перемога або смерть. Украинский визвольний рух в 1939–1960 роках». Автор этого «исследования», некто Иван Патриляк, подробно описывает перипетии некого «украинского освободительного движения», просуществовавшего, по его мнению, аж до 1960 года, после которого, собственно, и наступила «або смерть».

Примерно такую же историческую ценность имеют исследование Данилы Брана «Украина. Любовь и боротьба», а также труд Ярослава Грицака «Страсти по национализму». Тут же некий Витольд Шабловский воспевает «воинов УПА» в книжке «Пулеметы и вишни». А «писатель» Роман Пономаренко и вовсе выдал книгу под названием «Украинские викинги» — панегирик знаменитым «древним украм», существующим лишь в воображении самих украинских патриотов.

Тут же произведение писательницы Оксаны Забужко, которая разразилась толстенным томом под названием «Notre Dame d'Ukraine» с портретом Леси Украинки на обложке. Под обложкой — длинная ода «изначальной украинской особости и самобытности», рассчитанная на «истинных патриотов», готовых кроме нескольких часов своей жизни отдать за нее еще и более 250 гривен (около 600 рублей).

Сразу несколько изданий, пылящихся на полках киевских книгарен, посвящены жизненному пути лидера украинских коллаборационистов Степана Бандеры. Это «Степан Бандера. Мифы и легенды», «Бандера: людына и миф» Галины Гордасевич, а также большой сборник «Бандеровцы. 200 историй XX столетия» некого Святослава Липовецкого. В этих издания каратели и мерзавцы, погубившие тысячи своих сограждан, выставлены «героями сопротивления Красной армии».

Разумеется, сам Бандера представлен в своих биографиях «пламенным борцом и мыслителем», стремившимся привести Украину к независимости. Забавно, что в этих книжках даются весьма путаные толкования того, где именно Бандера находился с 1941 по 1944 год (то есть в самый разгар Второй мировой). Как известно, после нападения Германии на СССР фашисты арестовали его вместе с другими националистами «за попытку провозглашения украинского государства» и отправили под домашний арест.

В начале 1942 года Бандера и вовсе оказался в концлагере Заксенхаузен, откуда его выпустили лишь в сентябре 1944-го — когда исход войны был, по сути, предрешен, и настало время отпустить «отбросы общества» на борьбу с СССР. Однако авторы жизнеописаний Бандеры выставляют этот период его жизни как «период наиболее активной работы в подполье», «борьбы с коммунистами» и т. д. Впрочем, тотальная ложь и подтасовка исторических фактов — хлеб для авторов изданий такого рода.

Есть в киевских книгарнях и толстые, прекрасно изданные псевдонаучные исследования — например, «Миссия и национальные интересы Украины в глобализированном мире: взгляд националистов». Или целый том некой Марины Гримич «Антропология войны: дивизия «Галичина». Эти исследования призваны всерьез убедить читателя в фактах поистине фантастических — например, что националисты на самом деле могут мыслить глобально, или что состоявшая сплошь из отбросов и уголовников дивизия «Галичина» сыграла хоть сколь-нибудь достойную роль в истории Второй Мировой. При этом вы не найдете там внятных упоминаний о массовых расстрелах евреев, поляков и т. д.

Легко найти в книгарнях и исследования жизненного пути персонажей, о которых знает далеко не каждый украинский историк — например, «Гетман Руины. Иван Брюховецкий и Москва». Открывая ее, можно быть уверенным — забытый исторический персонаж, выставленный главным героем, вряд ли был хорошим политиком, но уж Москву и «москалей» ненавидел люто, и всячески им гадил. В том же ряду — книжки «12 войн за Украину» Виктора Савченко и «Легион украинских сечевых стрельцов» Миколы Лазаревича.

Отдельное направление творчества украинских «писателей» — собственное осмысление событий Евромайдана 2014 года и последовавших за ним событий. Среди таковых сразу бросается в глаза толстая, дорого изданная книжка под названием «Fантомная боль. #maidan». Впрочем, полистав ее, какую-либо литературную ценность обнаружить сложно. На деле это всего лишь сборник постов участников и приверженцев Евромайдана в соцсети Facebook, размещенных в течение «революционных» месяцев. Сюда же относится и яркое издание «Майдан. Нерассказанная история» журналистки Сони Кошкиной, вместившее в себя публикации самой журналистки и ее коллег периода «революции гидности». И та, и другая книжки стоят под 300 гривен, и в силу цены и своего содержания вряд ли способны заинтересовать массы украинцев.

Впрочем, Кошкина — не единственная работница массмедиа, решившая «монетизировать» громкие темы из недавнего прошлого, чтобы пополнить свой личный бюджет. В этом ряду — целый том за авторством журналистки Наташи Влащенко под названием «Крадижка, або Бiле сонце Криму». Она подробно повествует, как Россия «увела» у несчастной, охваченной «революцией достоинства» Украины целый полуостров — разумеется, против воли его жителей.

Пролистав «Крадижку» Влащенко, вы не найдете ни одного упоминания о духовном подъеме крымчан или празднике «русской весны», которые реально сопровождали референдум о независимости в Крыму. Зато о «преступлениях «вежливых людей» против крымчан», или о «страданиях крымских татар, потерявших родину» тут написаны целые главы. Как и в книгах националистического толка, эти издания переполнены ложью и подтасовками.

Встречаются в книгарнях и книжки, призванные обелить и прославить «подвиги» бойцов ВСУ и «добробатов», совершенные в ходе «антитеррористической операции» в Донбассе. Типичный пример такого «патриотического» творчества — книжки Сергея Лойко «Еропорт» и «Рейс». Написанные в тренде государственной украинской пропаганды, они вовсю поливают грязью «нелюдей с неподконтрольных территорий», рисуя карателей «воинами света». Для рядового россиянина целые тома откровенной лжи выглядят дико и нелепо, но для украинцев, которые регулярно подвергаются обработке киевской пропагандой в СМИ — увы, вполне привычно и обыденно.

Отдельные полки в книгарнях выделены и для исследований по тематике, близкой нынешним правителям Незалежной. Например, красочно изданное (и сказочно дорогое по цене) издание немца Томаса Ширера «Взлет и падение Третьего рейха», а также не менее красочное и дорогое — местного писаки Константина Залесского «Герои» люфтваффе», повествующее о доблестной борьбе гитлеровских летчиков с «вражескими» советскими пилотами. Причем портреты фашистских асов в форме со свастикой, разбомбивших сотни городов по всей Европе (и десятки — на самой Украине), размещены прямо на обложке.

Кстати, большей популярностью, чем магазины, у украинцев пользуются книжные рынки (как правило, расположенные на городских окраинах), а также спонтанные книжные развалы из разряда «все книги по 10 гривен». В этих местах куда реже можно встретить образчики националистической или профашистской литературы. Уличные торговцы стараются брать на реализацию только то, что пользуется реальным спросом у покупателей и не могут позволить себе торговать «идеологическим мусором» — от него одни убытки.

В целом, зайдя в киевский книжный магазин в любое время дня, вы вряд ли окажетесь в толпе людей, жаждущих знаний. По нынешним временам книги в Незалежной непомерно дороги для граждан, и семейные бюджеты лишь немногих киевлян выдерживают эту дополнительную «нагрузку». Тем более что большинство книг сегодня вполне доступны в украинском сегменте Интернета (который сохранил гораздо больше «пиратских» черт, чем российский).

Тем не менее, по словам продавцов магазинов, националистическая и псевдоисторическая литература все же пользуется спросом. В основном эти книги покупает молодежь, так или иначе связанная с националистической тусовкой, а также «бывшие участники Майдана и АТО». Среди рядовых киевлян, стремящихся к качественному чтению, спрос на такие издания практически отсутствует.

При этом само наличие бесстыдного «литературного мусора» на прилавках магазинов давно не удивляет читающих киевлян. Любому ясно, что книги — важная часть масштабного эксперимента по идеологической «обработке мозгов», который нынешняя власть уже четыре с половиной года проводит над украинцами. У взрослых граждан «учебники национализма» не вызывают ничего, кроме брезгливости и отвращения — а вот молодежь, предварительно идеологически «обработанная» в школах и вузах, порой воспринимает такой «книжный мусор» как норму, а порой и как руководство к действию. И в этом — главная опасность трудов нынешнего киевского режима по высеиванию литературных «зерен зла», которые спустя годы способны принести поистине чудовищные плоды.

1 Организация запрещена на территории РФ.