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Названа цена на складной смартфон ZTE Axon M с двумя экранами в России

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Названа цена на складной смартфон ZTE Axon M с двумя экранами в России

Москва, 22 ноября. Китайская компания ZTE объявила о начале приема заявок у российских пользователей на смартфон ZTE Axon M, оснащенный двумя экранами.

Необычная новинка сначала появилась в США: в ноябре 2017 года ее стал продавать оператор AT&T, в январе 2018 продажи стартовали в Китае, а весной смартфон добрался до Европы. Стоимость новинки для России — 39 990 рублей, в США смартфон обойдется пользователям в 725 долларов.

Производитель оснастил устройство двумя экранами диагональю 5,2 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей. Экраны можно объединять вместе в разложенном состоянии. Тогда они превращаются в один дисплей размером в  6,75 дюймов с кромками посередине.

Раскладной смартфон ZTE Axon M с двумя экранами приехал в Россию

Смартфон использует платформу Qualcomm Snapdragon 821 Pro. В качестве операционной системы используется Android 7.1.2 Nougat.  Устройство оснащено 4 Гб оперативной памяти, а также 64 Гб флеш-памяти. В разложенном состоянии вес смартфона составляет 232 грамма.

Автор: Денис Коробейников
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