Москва, 22 ноября. Российские вооруженные силы заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира. Также в топ-10 попали армии ядерных держав и членов НАТО. Рейтинг опубликован на портале Business Insider.

Лидером рейтинга названа армия США. Численность американской армии составляет около 2 млн военнослужащих. В распоряжении ВС США находятся около 6 тысяч танков, примерно 13 тысяч самолетов, из которых 2 тысячи – истребители, и 415 судов. Бюджет армии США приравнивается к 647 млрд долларов.

В российской армии числятся около 3,5 млн военнослужащих. РФ располагает 20 тысячами танков, 4 тысячами самолетов и 352 кораблями. Военный бюджет РФ составляет 47 млрд долларов. Третью строчку в рейтинге занимает Китай с 2,5 млн военнослужащих. В распоряжении Пекина находятся более 7,5 тысяч танков, 3 тысячи самолетов и 715 кораблей. Поднебесная тратит на военные нужды около 151 млрд долларов.

Кроме того, в десятку лидеров вошли Индия, Великобритания, Франция, Южная Корея, Япония, Турция и Германия. Специалисты учитывали около 50 показателей, в том числе природные ресурсы, мобильность армии и разнообразие вооружения.