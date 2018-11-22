В Госдуме рассказали, как происходит переход на новую систему сбора отходов в регионах РФ

Москва, 22 ноября. Не менее 15 российских регионов уже перешли на новую систему раздельного сбора мусора, которая со следующего года будет внедрена во всей стране повсеместно. Об этом в четверг заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В семи регионах до сих пор идут конкурсные процедуры по отбору операторов, и мы понимаем, что в этих регионах скорее всего будут сорваны сроки определения тарифы и последующих мероприятий», — отметил он, выступая на парламентских слушаниях по экологии в Думе.

В свою очередь первый замминистра природных ресурсов России Денис Храмов отметил, что реформа по введению раздельного сбора мусора непростая и может иметь множество подводных камней, однако правительство делает все, чтобы она прошла гладко. Он также процитировал главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, который ранее заявил, что с 1 января российские власти вступят «на минное поле».

Напомним, что в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о раздельном сборе мусора, который должен вступить в силу с 1 января 2019 года. Ожидается, что эти меры позволят значительно улучшить экологическую ситуацию в России, но при этом они приведут к повышению тарифа ЖКХ за вывоз мусора, поскольку во всех российских дворах должны появиться раздельные бачки для отходов разного типа.