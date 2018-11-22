«Единая Россия» отреагировала на слова депутата, не желающего кормить многодетные семьи

Москва, 22 ноября. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал заявление депутата городского совета Омска Алексея Провозина о тяжелом бремени поддержки многодетных семей, которое лежит на региональном бюджете.

Турчак подчеркнул, что слова Провозина не имеют ничего общего с официальной позицией партии.

«Вопросы демографии и поддержки материнства и детства [для «Единой России»] являются приоритетными», — напомнил секретарь генерального совета партии.

Отметим, ранее в четверг СМИ Омска сообщили, что депутат Алексей Провозин фактически заявил, что забота о многодетных семьях должна финансироваться из федерального бюджета.