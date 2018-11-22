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Сирия: САА предотвратила попытку прорыва боевиков в провинции Хама

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Сирия: САА предотвратила попытку прорыва боевиков в провинции Хама

Дамаск, 22 ноября. Сирийская арабская армия (САА) предотвратила попытку прорыва боевиков террористической группировки «Катаиб аль-Изза» на позиции правительственных сил на севере провинции Хама рядом с демилитаризованной зоной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

«Боевики постоянно осуществляют эти попытки проникнуть на позиции армии с целью сорвать реализацию договоренностей, достигнутых в Сочи по созданию демилитаризованной зоны», — сообщил источник.

Напомним, в середине сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган и министры обороны двух стран подписали меморандум о нормализации обстановки в идлибской зоне деэскалации, а также согласовали создание демилитаризованной зоны в провинции Идлиб​​​.

Автор: Артем Никулин
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