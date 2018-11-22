Часть русского языка, но не культуры: в Госдуме упрекнули рэперов в злоупотреблении матом

Москва, 22 ноября. Член комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко упрекнула рэперов, злоупотребляющих использованием мата, в незнании истинного смысла бранных слов.

«Это проклятья, причем проклятья страшные. Когда мы их распространяем, это на уровне нейролингвистики воздействует на сознание тех, кто это слышит», — цитирует Драпенко радиостанция «Говорит Москва».

По мнению депутата, мат — это неотъемлемая часть русского языка, однако частью культуры, по ее мнению, он не является.

«Когда-то древние славяне, которые эти смыслы склеили, знали их, а сейчас они утрачены», — рассказала Драпеко.

Она порекомендовала исполнителям, вставляющим острые выражения в свои песни, всегда оценивать последствия, к которым может привести использование мата.

Напомним, ранее министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал художественных руководителей театров, из-за которых ненормативная лексика попадает на сцену. Мединский обвинил их в нездоровом либерализме, заявив, что ему таких художественных руководителей жаль.