Сроки и формат визита Ким Чен Ына в Россию согласовываются — Косачев

Москва, 22 ноября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что в России ожидают визит лидера КНДР Ким Чен Ына. По словам парламентария, сроки визита северокорейского лидера согласовываются.

Косачев провел встречу со специальным представителем Швеции по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове, в ходе которой обсуждался визит Ким Чен Ына в Россию.

«Мы ожидаем северокорейского лидера с визитом, сейчас идут согласования сроков и формата», — сказал Косачев.

По словам политика, в ситуации на Корейском полуострове есть определенные сдвиги, но придаваться эйфории по поводу положительных изменений в решении корейской проблемы не стоит.

Восстановление диалога между Сеулом и Пхеньяном является принципиально важным, руководство Северной Кореи идет на контакты с другими странами, которые входят в «шестерку» переговорщиков, считает Косачев. Кроме того, активизировались межпарламентские контакты между Москвой и Пхеньяном, добавил он.

«То, что происходит на северокорейско-американском треке вызывает большой интерес в мире. Но не следует преуменьшать на то, что происходит и на других треках по линии КНДР и России, а также Китая», — отметил парламентарий.

Косачев отметил, что Москва последовательно выступает за мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове политическим путем. Глава комитета Совфеда по международным делам отметил, что вопрос урегулирования ситуации имеет не только значение для мира, но и конкретно для России, так как КНДР — непосредственный и географический сосед российского государства.