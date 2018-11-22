Московский суд изучает деловую переписку экс-директора «Седьмой студии»

Москва, 22 ноября. Мещанский суд в Москве продолжает рассматривать дело о хищении средств из госбюджета сотрудниками «Седьмой студии». В четверг заседание началось с допроса бывшего директора студии Алексея Малобродского, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В хищении средств из госбюдджета обвиняются Малобродский, режиссер Кирилл Серебренников, экс-глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин.

Заседание 22 ноября в Мещанском суде началось с продолжения допроса Малобородского. Суд разбирает материалы из 218 тома. Была изучена деловая переписка Малобродского с другими фигурантами и свидетелями процесса.

В письме от Екатерины Вороновой (за 2014 год) обсуждался перенос спектаклей «Платформы» на площадку «Гоголь-Центра» и расходы на оплату артистов. Малобородский пояснил суду, что отношения «Гоголь-центра» с резидентами строились на условии договоров, выплаты производили в соответствии с ними. Однако в другом письме Воронова сообщает, что «Гоголь-центр» не выплатил «Седьмой студии» деньги по договорам.

Напомним, в конце июня генеральный продюсер «Седьмой студии» был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. 21 июня Пресненский суд Москвы арестовал Малобродского. Руководство «Гоголь-центра» подозревается в хищении 200 миллионов рублей из государственного бюджета.

Ранее,13 ноября, художественный руководитель «Гоголь-центра» Серебренников завершил давать показания суду по делу «Седьмой студии». Он заявил, что финансовые вопросы не входили в его компетенцию.