Порошенко потребовал от Рады срочно внести изменения в конституцию

Киев, 22 ноября. Украинский президент Петр Порошенко потребовал от парламента неотложно рассмотреть проект о закреплении в конституции страны курса на вступление Украины в ЕС и НАТО. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

В четверг, 22 ноября, Конституционный суд Украины одобрил изменения в конституцию страны по части интеграции в ЕС и НАТО. После этого Порошенко обратился к парламенту страны.

«Конституционный суд открыл «зеленый свет» на внесение изменений в украинскую конституцию. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос неотложно», — написал Порошенко.

Украинский президент также заявил, что «движение Украины в ЕС и НАТО — необратимо».

Напомним, что проект изменений в конституцию Украины предполагает, что президент страны является гарантом реализации курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО, а кабмин — обеспечивает реализацию этого курса.