Армия РФ получила более 3 тысяч боевых машин в 2018 году — Минобороны

Москва, 22 ноября. Вооруженные силы России в 2018 году ввели в эксплуатацию более 3 тыс. боевых машин, увеличив долю современной бронетанковой техники до 31% и автомобильной техники — до 59%. Такие данные в четверг привело министерство обороны России, поздравляя Главное автобронетанковое управление с 89-летием.

В частности, армия в этом году получила 184 танков, 290 БМП и 241 БТР.

«Производится обеспечение новыми образцами автомобильной техники, и создана инфраструктура системы их технического обслуживания и ремонта, позволяющая обеспечить гарантированное поддержание боевых и эксплуатационных свойств техники на необходимом уровне», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что ежегодно специалисты российского ВПК разрабатывают новые образцы вооружения, тестируя их в самых разных климатических зонах — от льдов Арктики до песков пустыни. Испытатели, обкатывающие новую технику, преодолевают сложнейшие маршруты от Москвы до северного острова Котельный.

Напомним, что Главное автобронетанковое управление было создано в 1929 году. С тех пор 22 ноября считается Днем ГАБТУ.