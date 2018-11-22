Адвокат обжалует арест двоих подозреваемых в изнасиловании уфимского дознавателя

Уфа, 22 ноября. Адвокат бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя, обжалует арест своих подзащитных. У двоих арестованных фигурантов дела есть алиби на время совершения преступления, рассказал адвокат Аслям Халиков в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Мы будем подавать завтра жалобу на избранную меру пресечения», — сказал Халиков.

Экс-начальник отдела МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и бывший начальник Кармаскалинского ОВД Салават Галиев являются подозреваемыми по делу об изнасиловании их коллеги, 23-летней дознавательницы, в здании полиции. Однако, как утверждает адвокат, его подзащитных не было на месте преступления в момент его совершения.

«Дознаватель заявляет точное время, когда было совершено преступление. Она сверяла время со звонками по телефону. Галиев и Матвеев в этот промежуток времени были далеко от этого места», — сказал Халиков.

По словам адвоката, на здании отдела полиции, в котором и проходило застолье полицейских и где, со слов потерпевшей, произошло изнасилование, камер видеонаблюдения не было. Однако были изъяты снимки с камер у домов подозреваемых и у кафе. На кадрах, по словам адвоката, запечатлены Галиев и Матвеев как раз в то время, когда была изнасилована дознавательница. Аслям Халиков отметил, что следствие располагает этими данными, а также данными из телефонных разговоров водителей, которые отвозили участников застолья домой.

При этом источник в МВД республики в комментарии ФАН также сообщил, что камер видеонаблюдения в отделе полиции не было. Записи с камер видеонаблюдения у домов подозреваемых и кафе были изъяты следствием, однако до сих пор не были приобщены к материалам дела. Как утверждают в полиции, СК РФ отстранил правоохранительные органы Башкирии от участия в расследовании.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. По данным следствия, трое полицейских в служебном кабинете изнасиловали свою 23-летнюю коллегу. Им были предъявлены обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера группой лиц. Со 2 ноября они находятся в СИЗО. Источники СМИ также сообщали, что результаты ДНК-экспертизы подтвердили факт изнасилования 23-летней девушки-дознавателя.