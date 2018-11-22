Пусть работают руками, раз мозгами никак: в РФ придумали наказание для Кокорина и Мамаева

Правозащитница Ева Меркачева заявила, что футболистов-дебоширов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых она часто навещает в СИЗО, «пора отпускать», потому что они осознали, что совершили, и раскаиваются в своих поступках. Однако ее предложение подверглось жесткой критике в студии программы «Время покажет» на Первом канале.

В ходе ток-шоу Меркачева выразила опасения, что нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев могут впасть в глубокую депрессию, если их не выпустят из СИЗО, где они ожидают расследования и суда по делу о драках, которые они устроили в центре Москвы в начале октября, отмечая десятилетие своей дружбы. В результате пьяных дебошей известных спортсменов пострадали чиновник из Минпромторга и водитель журналистки Первого канала.

Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин весьма эмоционально отреагировал на слова Меркачевой и придумал для футболистов подходящее наказание.

Эксперт заявил, что «очень тронут, что нашим правозащитникам есть куда ходить».

«К Вышинскому [руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому, задержанному в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР] не ходят на Украине, хотя он стульями никого не бил. К капитану «Норда» тоже что-то желания ходить нет», — отметил дипломат.

Платошкин убежден, что Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО совершенно оправданно — потому что они совершили общественно опасное деяние и причинили вред здоровью людей.

«В СИЗО сидят люди, которые причиняют вред здоровью. Понятно, что если бы они матом с кем-то поругались, никто бы их в СИЗО не посадил, — сказал Николай Платошкин. — Преследуют их не потерпевшие, а государство. То, что они совершили, — это общественно опасное деяние. Суд может учесть мнение потерпевшего, а может не учесть».

Дипломат считает, что идеальным наказанием для Кокорина и Мамаева стали бы обязательные работы.