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Пизанская башня начала выпрямляться

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Пизанская башня начала выпрямляться

Рим, 22 ноября. Самое знаменитое строение в итальянском городе Пиза — 57-метровая колокольная башня — перестало крениться. Эксперты сообщили, что за последние 17 лет башня выпрямилась на четыре сантиметра, сообщает издание Corriere della Sera.

«Она как будто помолодела на два века», — цитирует газета профессора Сальваторе Сеттиса из команды специалистов, наблюдающих за состоянием башни.

Напомним, строительство легендарной башни, «опираясь» на которую любят фотографироваться туристы, началось в 1173 году. Из-за мягкой почвы, на которой решили возводить строение, башня получила свой знаменитый наклон.

В 1990 году властям Пизы пришлось закрыть туристический объект впервые за 800 лет — тогда возникли серьезные опасения, что башня может упасть. В период с 1993 по 2001 год специалистам удалось уменьшить угол наклона уникального строения на 45 сантиметров. Теперь выясняется, что с тех пор башня выпрямилась еще на четыре сантиметра.    

Автор: Федор Веснин
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