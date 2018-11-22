Адвокатам Хаски не предъявили постановление о возбуждении уголовного дела

Краснодар, 22 ноября. Адвокатам российского рэпера Хаски даже в суде не предъявили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении артиста. Об этом сообщил адвокат рэпера Алексей Аванесян в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Постановление о возбуждении уголовного дела не предъявили адвокатам и Хаски даже в суде. В данный момент в судебном заседании по административным нарушениям назначили перерыв. После суда адвокаты поедут в полицию выяснять, действительно ли есть какие-то уголовные обвинения или это все слухи», — рассказал Аванесян корреспонденту ФАН.

Ранее в СМИ появилась информация, что в отношении Хаски завели уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».

Рэпер Дмитрий Кузнецов, более известный как Хаски был задержан сотрудниками полиции 21 ноября у входа в клуб, где должен был состояться его концерт. Полиция Краснодара составила три административных протокола в отношении артиста.

Хаски был обвинен в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах и мелком хулиганстве, которое сопряжено с неповиновением законным требованиям полиции. Кроме того, рэпер обвиняется в отказе от прохождения медицинского освидетельствования.

Концерт Хаски должен был состояться в одном из клубов Краснодара, однако владельцы развлекательного заведения отменили выступление артиста после того, как получили от краснодарской прокуратуры предостережение, которое «касается экстремизма».

Позднее концерт Хаски был перенесен на другую площадку, однако перед началом выступления там выключили свет, а зрителей не пустили в зал. После этого Хаски забрался на крышу автомобиля, который был припаркован возле клуба, и попытался выступить с нее.