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Планы Парижа вернуть в Африку похищенные ценности объяснили геополитическими амбициями

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Планы Парижа вернуть в Африку похищенные ценности объяснили геополитическими амбициями

Париж, 22 ноября. Намерение французского руководства вернуть в африканские страны похищенные в колониальную эпоху ценности говорит о желании Парижа расширить зону влияния на континенте, считает заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин.

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил составить доклад о ценностях, которые были незаконно отобраны и вывезены в метрополию из Африки в эпоху империализма. По данным историков, во Франции находится не менее 90 тысяч предметов из Африки, представляющих историческую ценность. В докладе рекомендовано вернуть артефакты в Африку.

«Я глубоко убежден, что эти интересы связаны с расширением рынка потребления и поставок, а также своего влияния. <…> Так что на сегодняшний день здесь нет ничего удивительного, что Париж вот таким образом хочет расширить свои зоны влияния на геополитической карте мира»,  — рассказал Кошкин «НьюИнформ».

По мнению Кошкина, решение Парижа вернуть ценности выглядит как попытка подкупить африканских лидеров. Также эксперт отмечает, что Европа значительно обнищает, а французские музеи лишаться туристов. Кошкин считает, что Париж таким образом пытается неприкрыто расширить зону влияния в Африке.

Автор: Софья Куликова
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