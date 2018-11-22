Россия внесла в ОБСЕ проект о свободе доступа СМИ к информации

Вена, 22 ноября. Россия внесла проект решения о свободном доступе СМИ и общества к информации на рассмотрение в СМИД ОБСЕ в Милане. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, в настоящий момент в мире набирает обороты кампания по сегрегации прессы, когда ее разделяют на «правильную» и «неправильную». Лукашевич подчеркнул, что французские власти и организация «Репортеры без границ» разработали «критерии доверия к журналистике», по которым предлагается формировать «белые списки» СМИ.

«В таких условиях возникает необходимость подтверждения или даже усиления существующих обязательств в данной сфере. Поэтому Россия к СМИД ОБСЕ в Милане внесла проект решения о свободном доступе СМИ и общества к информации», — отметил Лукашевич.

Напомним, что СМИД ОБСЕ пройдет в Милане 6-7 декабря.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала законы Франции против «фейковых новостей» борьбой с инакомыслием.