Стало известно, почему над Кремлем летали вертолеты
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Москва, 22 ноября. Вертолет Ми-8, летевший в районе Кремля в четверг, вез сетку с грузом. Федеральное агентство новостей публикует видео полета воздушного судна.
На кадрах видно, как вертолет летит с сеткой с фигурами. Комментирующие ролик предположили, что в сетке находятся люди.
Как выяснило Федеральное агентство новостей, эта была тренировка Федеральной службы охраны (ФСО) России. И ничего удивительного в этом событии нет.
«У нас, что первый раз вертолеты с территории Кремля взлетают? Что тут удивительного?» — сообщил источник ФАН.
В ФСО полет вертолета со «статуями» комментировать не стали.