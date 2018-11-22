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Россия

Стало известно, почему над Кремлем летали вертолеты

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Стало известно, почему над Кремлем летали вертолеты

Москва, 22 ноября. Вертолет Ми-8, летевший в районе Кремля в четверг, вез сетку с грузом. Федеральное агентство новостей публикует видео полета воздушного судна.  

На кадрах видно, как вертолет летит с сеткой с фигурами. Комментирующие ролик предположили, что в сетке находятся люди.

Как выяснило Федеральное агентство новостей, эта была тренировка Федеральной службы охраны (ФСО) России. И ничего удивительного в этом событии нет. 

«У нас, что первый раз вертолеты с территории Кремля взлетают? Что тут удивительного?» — сообщил источник ФАН. 

В ФСО полет вертолета со «статуями» комментировать не стали.  

Автор: Дарья Смолина
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