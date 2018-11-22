Москва, 22 ноября. Введенные Косово 100% пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины могут привести к эскалации напряженности на Балканах, считает МИД РФ. Об этом говорится в комментарии, который был опубликован на сайте ведомства в четверг.

Дипломаты отметили, что решением ввести 100% пошлины Косово нарушило Центрально-европейское соглашение о свободной торговле и фактически объявило «торговую войну». В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь эта война направлена против сербского населения края, которое во многом зависит от товаров, поставляемых Белградом.

Меры Косово в МИД РФ связали с отклонением заявку Приштины на вступление в Интерпол. Москва рассматривает решение Косово о пошлинах как провокацию.

«Данная провокация Приштины является очередным недвусмысленным свидетельством несостоятельности «косовской государственности», — говорится в заявлении ведомства.

Российская сторона призвала Евросоюз как посредника между Приштиной и Белградом повлиять на власти Косово и добиться отмены введенных пошлин.

«Евросоюз <…> обязан повлиять на косовские власти и добиться немедленной отмены этого противоправного решения, чреватого серьезным обострением обстановки на Балканах», — заключили российские дипломаты.

22 ноября Приштина ввела 100% пошлину на всю продукцию, поставляемую из Сербии. Кроме того, был введен запрет на ввоз товаров, на маркировке которых отсутствует символика Косово. Приштина в одностороннем порядке объявила о своей независимости в 2008 году. Россия, Сербия, Иран, Испания, Греция, Израиль, а также ряд других стран не признают независимость Косово.